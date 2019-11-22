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Yaramazlara biraz batar!

ABD’de eğitim uçakları kaza yaptı: İki pilot hayatını kaybetti

ABD Hava Kuvvetleri’nin Oklahoma eyaletinde eğitim sırasında iki uçak kaza yaptı, pilotlar hayatlarını kaybetti.

Fotoğraf: Reuters

Vance Hava Üssü’nde dün sabah saat 9:00 sıralarında ‘rutin eğitim görevi’ için kalkış yapan iki T-38 model uçak, kısa bir süre sonra hava üssü yakınlarında düştü.

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Hava Kuvvetleri’nden yapılan açıklamaya göre her uçaklarda ikişer kişi bulunuyordu. Pilotlar kaza sonucu hayatını kaybederken, diğer iki kişinin sağlık durumuna ve kazanın nedenine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

Geçen sene ağustos ayında aynı hava üssünde eğitim uçuşu sırasında bir mekanik arıza yaşanmış, eğitim pilotu kendini uçaktan fırlatırken kokpitte kalan öğrenci ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattmıştı.

2000 yılında 24 yaşındaki öğrenci pilot T-37 model uçakla aynı hava üssünde eğitim yaparken, piste iniş sırasında kaza yaparak hayatını kaybetmişti.

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