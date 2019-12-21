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Yaramazlara biraz batar!

ABD’de dünyanın en eski ormanının izi bulundu: 385 milyon yıllık geçmişi var

ABD’nin New York eyaletindeki işletilmeyen bir taş ocağında, geçmişi günümüzden 385 milyon yıl öncesine dayanan, dünyanın en eski ormanının izlerine rastlandı.

Fotoğraflar: CNN International

ABD’li ve Britanyalı uzmanların sonuçlarını ‘Current Biology’ adlı bilimsel yayın organında paylaştığı araştırma kapsamında Gilboa adlı yerleşim biriminde fosilleşmiş ağaç kökleri bulundu.

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Galler’deki Cardiff Üniversitesi’nde görevli ekipten Christopher Berry, “New York Eyalet Müzesi’nde görevli bir bilim insanı ağaç köklerini fark etmiş. İnceleme yapmaya gittiğimizde önce biraz şüpheci yaklaştım açıkçası. Ama derinlemesine inceleyince gerçekten çok eski bir ormanın izini bulduğumuzu anladım” dedi.

ABD’deki Binghamton Üniversitesi’nden William Stein ise “Özenle yerdeki katmanları inceledik ve felaket denecek nitelikte bir selin ağaçları yok ettiği kanısına vardık. Tabii kökleri kalıp fosilleşmiş. Bazı ağaçların olduğu yerlerde balık fosilleri bile bulduk” ifadelerini kullandı.

Stein, alanda bölgeye has üç farklı ağaç türünün bulunduğunu tahmin ettiklerinin de altını çizdi.

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