ABD’de dört yaşındaki çocuk silahla oynarken kendini başından vurdu

ABD’nin Oakland kentinde yaşayan dört yaşındaki Na’vaun Jackson, bir aile dostalarının evinde bulduğu ruhsatsız silahla oynarken kazayla kendini başından vurdu. 27 Mart’ta kendini vuran çocuk ağır yaralandı; hafta sonu yoğun bakımdan çıktı.

Fotoğraf: CNN

CNN International’daki habere göre oğlunun aile dostlarının evinde bir yastığın altına saklanan silahı bulduğunu anlatan Brijjanna Price, “İki haftayı aşkın süre komada kaldı neyse birkaç gün önce gözlerini açtı. Hayatta olması büyük teselli ancak maalesef ömür boyu beyninde hasar kalacak” dedi.

Reklam

Na’vaun’un yoğun bakımdan çıkıp normal odaya alındığını belirten Price, silahın sahibi olan Terrence Wilson hakkında evde ruhsatsız silah bulundurmak ve çocuğun yaralanmasına sebebiyet vermekten dava açılacağını söyledi.

Bu, ailenin bireysel silahlanma nedeniyle yaşadığı ilk üzüntü değil. Aileden dört kişi vurularak ölmüş.

Na’vaun’un babası Nathan Jackson, üç çocuğunu şiddete kurban verdiğini anlattı. 2010’da 18 yaşındaki oğlu Nario Jackson bir çete üyesi tarafından öldürüldü, bir yıldan kısa süre sonra 16 yaşındaki oğlu Najon Jackson babaannesinin evinde silahla vurularak öldü. Geçen yıl ise 21 yaşındaki kızı Ellesse McFee aracında vurularak öldürüldü. Anne Brijjanna Price da 2017’de erkek kardeşini silahlı saldırıda kaybetti.

Reklam

2017’de Oakland’da 277 kişi vuruldu; 63’ü hayatını kaybetti. ABD’deki 2016 yılı verilerine göre 1100 çocuk çoğunluğu anne-bablarına ait silahlarla kendilerini vurdu ve hayatını kaybetti.