ABD’de doğum sonrası depresyona özel ilaç geliştirildi

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), doğum sonrası depresyonunun tedavisi için özel olarak geliştirilen bir ilaca onay verdi. İlacın lohusalık sürecinde depresyona giren kadınlar için tasarlanan ilk ilaç olduğunun altı çizildi.

Fotoğraf: californiamentalhealthhelp.com

Washington Post’taki habere göre Massachusetts eyaletindeki bir firma tarafından geliştirilen ilacın nöroaktif bir steroid olan Allopregnanolon’un sentetik formunu içerdiği açıklandı.

Reklam

FDA psikiyatri ürünleri departmanının direktörü Tiffany Farchione, ABD’de her yıl 400 bini aşkın kadına doğum sonrası depresyonu tanısı konulduğuna dikkat çekerek, “Deneyler yeni ilacın önemli bir tedavi seçeneği sunduğunu gösterdi” dedi.

‘Bebeklerde belirgin bir risk oluşturmuyor’

İlacın 60 saat süreyle damardan verildiğini, etkisinin 30 gün sürdüğünü ve reçetesiz verilmeyeceğini belirten Farchione şunları söyledi: “Ancak, hastalar aşırı derecede sakinlik ve ani bilinç kaybına neden olabildiği konusunda uyarılmalı. İlacı kullanan hastanın doktor gözetiminde tutulması gerek. Anne sütüne karışması konusundaki kaygılara gelince.. Evet süte karışıyor ancak bebeğe akseden miktar çok düşük ve belirgin bir risk oluşturmuyor.”

İlaç geliştirilene kadar doğum sonrası depresyonu tanısı konulan kadınlara psikoterapi uygulanıyor veya antidepresan veriliyordu.