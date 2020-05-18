ABD’de dini törenin ardından 180 kişi ‘corona’ riskiyle karantinaya alındı

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bir kilisede, corona virüsü tedbirlerini ihlal ederek Anneler Günü için dini tören düzenlendi. Katılımcılardan birinin corona virüsü testinin pozitif çıkması sonrası 180 kişi karantinaya alındı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Sağlık yetkilileri, geçen hafta pazar günü kilisede düzenlenen törene katılanlara karantinada kalmaları için çağrıda bulundu. Yetkililer, törene katılan herkesin virüs testine tabi tutulacağını açıkladı.

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Butte Halk Sağlığı Direktörü Danette York, “Böyle bir zamanda temas içeren toplanmalar ve servisler düzenleyen kurumlar, halkın sağlığını ve güvenliğini riske atıyor” dedi.

Butte Halk Sağlığı da isim vermeden kurumu valinin kararına rağmen kapılarını açtığı için kınadı.

Kısıtlayıcı tedbirleri hafifletme sürecinde ikinci aşamada olan kentte, bu kapsamda büyük toplantılara ve çok katılımcılı organizasyonlara izin verilmiyor.

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Pazar günü itibariyle eyalette 78 bin 800’ün üstünde vaka, 3 bin 200’ün üstünde can kaybı kayda geçti.