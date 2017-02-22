ABD’de ‘diktatörlük’ protestosu: 90 bağımsız sinema salonunda ‘1984’ gösterilecek

ABD Başkanı Donald Trump’ın kültür-sanat kurumlarının bütçelerinde yaptığı kesintileri protesto etmek amacıyla ülke çapındaki 90 bağımsız sinema salonunda ‘1984’ filmi gösterilecek.

George Orwell’in kült romanından uyarlanan film, savaşın aralıksız devam ettiği, insanların sürekli izlendiği, var olup olmadığı belli olmayan bir ‘Big Brother’ tarafından sürekli denetlenen distopik bir dünyada geçiyor.

Romanda ve filmde ‘propaganda birimi’ gazete haberlerini iktidardaki partiyi destekleyecek biçimde yazıyor, hükumetin yalanlarını ortaya çıkaracak belgeleri ortadan kaldırıyor.

Independent’ta yer alan habere göre filmin gösterimi kitapta ‘Big Brother’a karşı isyanın başlatıldığı tarih 4 Nisan’da yapılacak.

‘Saatler 13’ü gösteriyordu’

Projenin internet sitesinde yapılan açıklamada, Orwell’in romanının “Saatler 13’ü gösteriyordu” diye başladığı hatırlatılarak şöyle dendi: “Yeni yönetimle geçen bir aydan kısa sürede, sinema salonu sahipleri saatin çoktan 13’ü gösteriyordu. Orwell’in çizdiği, gerçeği kendine göre şekillendiren, tam itaat bekleyen, yabancı düşmanlarını şeytanlaştıran hükumet tipi hiç bu zamandakine benzediği kadar benzememişti” denildi.

Sinema salonlarının ifade özgürlüğünü, insanlara saygıyı savunmak ve ‘alternatif gerçeklik’ diye bir şey olmadığını göstermek için ayağa kalkmaya davet edildiği açıklamada salonların toplum arasında iletişimi başlatabileceği söylendi.

Açıklama şöyle sonlandı: “Ülke çapında katılımın artmasıyla, bu film gösterimleri toplum ve sinemanın içinde bulunduğu dönüm noktasında insanları harekete geçirmeyi amaçlıyor ve bizleri toplumun ilkelerinin yok edilmeye çalışıldığı şu dönemde iletişimi ve direnişi artırmak için bir araya getiriyor.”