ABD’de demokratlar, Trump’ın azil süreci için resmi olarak harekete geçti

ABD’de temsilciler meclisindeki demokratlar, kongre binası isyanı nedeniyle, Başkan Donald Trump için ‘ayaklanmayı kışkırtmak’ suçlamasında bulundular. Böylelikle Trump, iki kez görevden azli istenen ilk ABD başkanı oldu.

Fotoğraf: Reuters

Beş kişinin hayatını kaybettiği, onlarcasının da yaralandığı saldırılarda Trump, destekçilerine seçilmiş ABD Başkanı Joe Biden’ın seçim zaferini bozma girişiminde ‘ellerinden geldiğini ardına koymamalarını’ söylemişti.

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Pazar günü verdiği röportajda, Donald Trump’ı ‘dengesiz, akılsız, tehlikeli bir başkan’ olarak nitelendiren Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, iki bölümden oluşan bir plan başlattı.

İlk bölüm, Başkan Yardımcısı Mike Pence’i anayasanın 25. maddesini uygulayarak, Trump’ın görevden alınmasına çağrıda bulundurmaktı.

Bu madde, kabine üyelerinin aşırı koşullar altında, bir başkanı görevden almayı kabul edebileceklerini açıklıyor. Trump’a, seçimi tersine çevirme çabasının doruk noktasına kadar sadık olan Pence, böyle bir harekete katılma niyeti göstermedi ve sonuç olarak planın bu aşaması meclisteki cumhuriyetçiler tarafından engellendi.

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Temsilciler meclisinde mutlak çoğunluk

Ancak bunu, ‘ayaklanmanın kışkırtılması’nı içeren bir görevden azil yazısı izledi. Trump, ‘Amerika Birleşik Devletleri hükümetine karşı şiddeti kışkırtarak ağır suçlar ve kabahatler işlemekle’ ve böylelikle görev yeminini ihlal etmekle suçlandı.

Meclis, kararın kabulünü hafta ortasına kadar oylama için kürsüye getirebilir. Demokratların ve ılımlı cumhuriyetçilerin salt çoğunluk oyuyla, bu yasa meclisten geçebilir ancak, Trump’ın görevden azli için senatoda da üçte iki çoğunluk gerekiyor.

Donald Trump’ın görev süresine dokuz gün kalması ve senatoda gerekli çoğunluğa ulaşılması güç olduğu için planın bu kısmının gerçekleşmesi de uzak bir ihtimal olarak görülüyor.

Temsilciler Meclisi Genel Kurulu’nda 18 Aralık 2019’da yapılan oylamada Trump’a yönelik ‘görevini kötüye kullanmak’ ve ‘Kongre’nin işleyişini engellemek’ suçlamaları kabul edilmişti. Trump, 6 Şubat 2020’de Senatoda yapılan oylamada her iki suçlamadan da aklanmıştı.