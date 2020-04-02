ABD’de ‘corona’nın yüzü olan ‘sağduyunun sesi’ Dr. Fauci tehditler alıyor; güvenlik önlemleri artırıldı

ABD Başkanı Donald Trump corona virüsüyle ilgili halkı bilgilendirirken arkasında duran, gerektiğinde başkanı düzelten ve ülkede bir halk kahramanına dönüşen Dr. Anthony Fauci’nin aldığı tehditler nedeniyle güvenlik tedbirleri artırıldı.

Trump’ın basın toplantıları sırasında doktorun yüzü şekilden şekle giriyor. (Fotoğraf: Reuters)

Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Entitüsü’nün direktörü Dr. Fauci ocak ayıdan bu yana Beyaz Saray’daki corona virüsüyle mücadele ekibinin kilit isimlerinde biri oldu.

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79 yaşındaki bulaşıcı hastalıklar uzmanı, salgının başından beri sağduyulu ve bilimsel verilere bağlı tavrıyla ABD’de bazı vatandaşların kahramanı oldu. Fotoğrafları cupcake’lerin çorapların üstüne basılan doktor bir tür ‘corona ünlüsü‘ haline geldi.

Basketbol oyuncularında talk show sunucularına birçok ünlüden de övgüler alan Dr. Fauci bu süreçte kaçınılmaz olarak ‘düşmanlar‘ da edindi. Bilimsel verilerden uzak açıklamalar yapmakla ve salgınla ilgili yeterince tedbir almamakla eleştirilen Trump’ın yanlışlarını düzeltmekten çekinmeyen doktor sağ kanadın hedefi haline geldi.

Bir basın toplantısı sırasında güvenliğiyle ilgili sorulan soruyu yanıtlamazken, Trump “Fauci’nin korunmaya ihtiyacı yok, herkes onu seviyor. Ona saldırmaya kalkan olursa başı büyük belaya girer” diyerek kendine has üslubuyla yanıt vermişti.

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Ancak başta Washington Post olmak üzere birçok gazete doktorun tehditler aldığını bu nedenle doktoru korumaya yönelik güvenlik önlemlerinin artırıldığını yazdı.