ABD’de ‘corona’dan ilk ölüm bilinenden üç hafta önceymiş

Otopsi sonuçları ABD’de corona virüsünden ilk ölümün sanılandan üç hafta önce kaydedildiğini ortaya koydu.

Fotoğraf: Reuters

California eyaletinde yapılan otopsilerden önce ABD’de ‘corona’dan ilk ölüm tarih 29 Şubat olarak biliniyordu.

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Otopsilerin yapıldığı Santa Clara Acil Operasyon Merkezi biri 6 Şubat’ta, diğeriyse 17 Şubat’ta hayatını kaybeden iki kişinin ölüm sebebini Covid-19 olarak açıkladı.

Evde hayatını kaybeden 57 yaşındaki kadınla, 69 yaşındaki erkeğin kayda değer bir seyahat geçmişi olmadığı belirtildi.

Hastanenin başhekimi Dr. Sara Cody, iki vakanın da hastalığı seyahat yoluyla kaptığını düşünmediğini açıkladı. Bunun da virüsün bilinenden daha önce toplumda yayılmaya başladığı anlamına geldiğini söyledi.

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Harvard Küresel Sağlık Enstitüsü’nün direktörü Dr. Ashish K. Jha, bu bulgunun çok önemli olduğunu belirterek şunları söyledi: “6 Şubat’ta ölen birinin virüsü ocak ortasında kapmış olması gerekir. Yani California’da halk arasında bulaş, eğer çok daha önce değilse, bu tarihlerde başlamış. Geriye dönüp ocak ayındaki, hatta aralıktaki vakalara yeniden bakmalıyız.”

ABD dünyada en çok vaka ve ölümün olduğu ülke. Vaka sayısı 844 bin 440, ölü sayısı ise 47 bin 227.