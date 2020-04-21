ABD’de ‘corona’ yüzünden batan ilk AVM: Neiman Marcus iflas korumaya başvuruyor

ABD’de lüks perakende sektörünün en büyük firmalarından biri olan Neiman Marcus Group’un iflas koruma başvurusu yapacağı bildirildi. Böylece firma ABD’de corona virüsü nedeniyle çıkan ekonomik krize yenilen ilk büyük alışveriş merkezi oldu.

Fotoğraf: Reuters

Firmanın ülke genelinde ‘Neiman Marcus’ adında 43 lüks alışveriş merkezi, tasarım ürünlerin satıldığı ‘Last Call’ adında 20’den fazla mağazası ve New York’ta lüks markaların ürünlerinin satıldığı ‘Bergdorf Goodman’ adında iki mağazası bulunuyor. Ancak bu mağazalar ‘corona’ önlemleri kapsamında bir süredir kapalı tutuluyor.

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Reuters’ın haberine göre, şirket iflas koruma başvurusu kapsamında borçların yeniden yapılandırılması için bankalar ve diğer finans kuruluşlarıyla yapılan görüşmelerde son aşamaya geldi. Yaklaşık 14 bin çalışanını ücretsiz izne çıkaran firmanın iflas açıklamasını bu hafta yapması bekleniyor.

Neiman Marcus Group’un toplam 4.8 milyar dolar borcu bulunuyor. Bunun büyük kısmının şirketin 2013’te piyasadan hisselerini toplamak için çektiği 6 milyar dolarlık krediden kaynaklandığı belirtildi.

Ülkedeki diğer alışveriş merkezlerinin Neiman Marcus’un akibetiyle karşılaşmamak için çabaladığı, Macy’s ve Nordstrom gibi firmaların taşınmazları karşılığında kredi bulmaya çalıştığı, J.C. Penney’nin de iflas koruma başvurusu için hazırlanmaya başladığı kaydedildi.

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Firma 1907’de Teksas eyaletinin Dallas kentinde kurulmuştu.