ABD’de ‘corona’ testi pozitif çıkan altı haftalık bir bebek hayatını kaybetti

ABD’de Connecticut eyaletinde corona virüsü testi pozitif çıkan altı haftalık bir bebeğin hayatını kaybettiği açıklandı.

Vali Ned Lamont, Twitter mesajında corona virüsü testi pozitif çıkan bebeğin Covid-19 hastalığına bağlı komplikasyonlardan yaşamını yitirdiğini belirterek “Bu, en korumasız olanlarımıza bile merhamet göstermeyen bir virüs” dedi.

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Lamont, “Bu aynı zamanda evde kalmanın ve diğer insanlardan uzak durmanın önemini hatırlatıyor. Hayatınız ve diğer insanların hayatı buna bağlı olabilir” diye devam etti.

Yetkililerin açıklamasına göre, adı açıklanmayan bebek geçen hafta bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

ABD’nin Illinois eyaletinde corona virüsü taşıyan bir yaşından küçük bebek dört gün önce hayatını kaybetmişti. Çin’de de corona virüsü taşıyan 10 aylık bir bebek yaşamını yitirmişti.

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Uzmanlarca ‘salgının yeni merkezi’ olarak ABD genelinde bugüne kadar 216 binden fazla ‘corona’ vakası açıklanırken, 5 binden fazla ölüm yaşandı.