ABD’de ‘corona’ paniği artıyor; halkın yarısına göre virüs ‘mutlak tehdit’

ABD’de halkın endişeleri yeni tip corona virüsünün yayılmasıyla hızla arttı.

Corona virüsü (Fotoğraf: Reuters)

Reuters ABD’de 1115 kişiyle internet üzerinden yaptığı anketin sonuçlarını yayınladı.

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Halihazırda Britanya hariç Avrupa ülkelerinden ABD’ye uçuş yasak. Ülkede birçok devlet okulu, park, profesyonel lig ve kültürel etkinlik askıya alındı.

Ankete göre ABD’lilerin yüzde 48’i corona virüsünü ülke için ‘mutlak tehdit‘ olarak görüyor. Bu sonuç 2-3 Mart tarihlerinde yapılan ankete göre 20 puan daha yüksek.

Virüsün işlerini etkilediğini söyleyen ABD’lilerin sayısı son iki haftada beş kat artarak yüzde 46’ya tırmandı.

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ABD’lilerin yarısı birkaç yüz kişiden fazla toplanmaların yasaklanmasını destekledi. Yüzde 46’sı tüm denizaşırı uçuşların yasaklanması isterken, yüzde 44’ü de tüm devlet okullarının kapatılmasından yana.

Bunun yanısıra, yüzde 28’i doktorlara deneysel aşı ve diğer denenmemiş tedaviler için bir an önce izin verilmesi gerektiği kanaatinde.

ABD Başkanı Donald Trump her ne kadar sorunu gündeme alma konusunda yeterince hızlı davranmamakla eleştirilse de halkın yüzde 47’si – 2-3 Mart anketine göre yüzde 9 artışla Trump’ın sorunu çözme yöntemini onaylıyor.

Anket ayrıca kendini korumak için önlem almaya başlayan Amerikalı sayısında da ciddi artışa işaret ediyor.

Ankete katılanların yüzde 51’i fiziksel temastan kaçındığını söyledi. Bu oran 2-3 Mart anketinde yüzde 18’di. Yurt dışı planlarını iptal edenlerin oranı da yüzde 6’dan yüzde 25’e çıktı.

ABD’lilerin şu an yüzde 16’sı evden çalışıyor ve yüzde 11’i de çocuklarını okula göndermiyor.

Virüs nedeniyle günlük rutinlerini bozmayanların oranı ise iki haftada yüzde 49’dan yüzde 17’ye indi.

ABD’lilerin yüzde 29’u ‘insanların gereksiz yere paniğe kapıldığını’ düşünürken, yüzde 30’u da virüsün ‘büyük ölçüde çok seyahat eden insanlar için sorun olduğu’ görüşünde.

Ankete göre, Cumhuriyetçiler, Demokratlardan daha az kaygılı görünüyor. 10 Cumhuriyetçiden üçü ‘çok da önemli olmayan bir olay için medyanın paniği körüklediği‘ni düşünürken, Demokratlarda bu oran 10’da bir.