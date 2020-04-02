ABD’de ‘corona’ etkisi: Araç satışları yüzde 27 azaldı

ABD’de otomobil ve hafif ticari araç satışları yeni tip corona virüsü salgınının etkisiyle bir önceki aya kıyasla martta yaklaşık yüde 27 geriledi.

Fotoğraf: Reuters

Wards Intelligence’in açıkladığı verilere göre, mart ayında ABD’de satışlar şubat ayındaki 1.4 milyon seviyesinden 992 bin 392’ye düştü.

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Mevsim etkisinden arındırılmış 12 aylık satışların ise şubat ayındaki 16.8 milyon adet seviyesinden 11.4 milyona indiği tahmin ediliyor.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s geçen hafta cuma yayınlanan raporunda 2020 küresel araç pazarı tahminini sert şekilde indirmiş, ABD hafif araç satışının 2020’de en az yüzde 15 düşeceğini öngörmüştü. Moody’s otomobil satışlarındaki düşüşten en çok Türkiye’nin de hafif ticari araçta pazarı olan batı Avrupa’nın etkilenmesini bekliyor.