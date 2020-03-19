ABD’de ‘corona’ destek paketi açıklandı: 1 trilyon dolarlık ek paket yolda

ABD Senatosu, corona virüsü salgınından doğan tahribatı ücretsiz testler, ücretli hastalık izni ve genişletilmiş sosyal güvenlik ağı harcamaları yoluyla sınırlandırmak için yeni yasa tasarısı geçirdi.

Fotoğraf: Reuters

ABD Başkanı Donald Trump tasarıyı yasaya dönüştüren imzayı atarken, Kongre ve Beyaz Saray 1 trilyon dolardan daha fazlaya mal olacak ilave bir canlandırma tedbiri için görüşmelerini sürdürüyor.

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Cumhuriyetçilerin ağırlıklı olduğu Senato’daki senatörler görüş ayrılıklarını bir kenara bırakıp tasarıyı 90’a karşı sekiz oyla ortak şekilde geçirdiler. ‘Hayır’ oylarının hepsi ise Cumhuriyetçi senatörlerden geldi.

Demokratların baskın olduğu ABD Temsilciler Meclisi de yasa tasarısını geçen cumartesi günü her iki partinin birleştiği çoğunlukla kabul etmişti.

Tam maliyeti hesaplanmasa da, Kongre’nin Ortak Vergilendirme Komitesi’nin hesaplarına göre sadece hastalık izinleri ve ebeveyn izinleriyle ilgili tedbirlerin maliyeti 105 milyar doları bulabilir.

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Senatörler aynı zamanda 2008-2009 finansal krizinde Kongre’nin resesyona karşı devasa mücadele paketinden daha maliyetli olacak 1.3 trilyon dolarlık ilave bir acil durum paketi hazırlamaya çalışıyor.

Hazine Bakanlığı’nın taslağına göre, bu ilave paket ABD’lilere doğrudan ödemelerin yapılacağı toplam 250 milyar dolara tekabül edecek iki aşamalı bir desteği de içeriyor.

Plan aynı zamanda küçük işletmelere 300 milyar dolar, nakit darboğazı yaşayan hava yolları şirketlerine 50 milyar dolarlık kredi ve ekonomik sıkıntılarla boğuşan diğer sektörlere de toplam 150 milyar dolarlık kredi garantisi vermeyi kapsıyor.