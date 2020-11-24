ABD’de çölün derinliklerinde gizemli bir metal monolit keşfedildi

ABD’nin Utah eyaletinde rutin uçuşlarını yapan yetkililer kırmızı kayaların arasında metal bir monolit buldu.

Fotoğraflar: Utah Department of Public Safety

Geçen çarşmaba yaşanan olayda eyaletin vahşi yaşam kaynakları departmanı için uçuş yapan görevliler ‘2001: A Space Odyssey’den fırlamış gibi görünen bir görüntüyle karşılaştı.

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Kırmızı kayaların arasından parlayan metal monolitin kim tarafından, hangi amaçla çölün ortasına konduğu bilinmiyor.

Yere sabit olduğu belirtilen monolitin tam yeri açıklanmadı.

İzinsiz şekilde yapılar kurmanın yasa dışı olduğunu belirten yetkililer, konuyla ilgili ayrıntılı soruşturma yapılıp yapılmayacağına karar verecek.