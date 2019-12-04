ABD’de Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını talep eden Uygur tasarısı Temsilciler Meclisi’nde onaylandı

ABD Temsilciler Meclisi, Donald Trump yönetiminin Çin’in kendi ülkesindeki Müslüman azınlığa karşı uyguladığı baskılara tepkisini artırmasını sağlayacak Uygur tasarısını büyük çoğunlukla onayladı.

Fotoğraf: Reuters

Temsilciler Meclisi’nin tasarıyı onaylamasının hemen ardından, Pekin bu kararı kınadı. Düzenlemenin daha hafif bir hali eylülde ABD Senatosu’dan geçtiğinde de Beijing’den sert tepki almıştı.

Reklam

Düzenleme, Washington’ın Pekin ile ticaret savaşını sonlandırmak için anlaşmaya varmaya çalıştığı dönemde ABD başkanı Trump’ı, Çin’i yöneten Komünist Parti’nin icra organına mensup bir üyesine yaptırım uygulamaya çağırıyor.

Trump geçen hafta Çin’in itirazlarına rağmen Hong Kong’da hükümet karşıtı göstericileri destekleyen yasayı imzalamıştı.

Uygur tasarısı, ABD başkanını Çin’deki Müslüman azınlığa karşı kötü muameleyi kınamaya çağırıyor ve Sincan bölgesinde gözaltında tutuldukları kampların kapatılmasını talep ediyor.

Reklam

Olaylarda sorumluluğu olduğu belirlenen Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını talep eden tasarının içinde Sincan Komünist Partisi Sekreteri Chen Quanguo’nun adı da yer alıyor.

‘Sincan’ın kullanmayı bırakın’

Çin Dışişleri Bakanlığı, tasarının Çin’e karşı kötü niyetli bir saldırı ve ülkenin iç ilişkilerine ciddi bir müdahale olduğunu söyledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying imzalı açıklamada, “ABD’yi derhal hatasını düzeltmeye, Sincan hakkındaki bu tasarıyı bir yasa haline gelmeden durdurmaya, Çin’in iç ilişkilerine karışmak için Sincan’ı kullanmayı bırakmaya çağırıyoruz” ifadeleri yer aldı.

Hua, “Çin’in çıkarlarını baltalamaya çalışan her kimse bedel ödeyecektir” dedi ancak Pekin’in nasıl adımlar atacağıyla ilgili kesin bir açıklama yapmadı.