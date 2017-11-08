ABD’de ‘ceset ticareti’: On milyonlarca dolar dönüyor

ABD’de yoksul insanlar, ölen yakınlarının bedenini cenaze masrafı karşılığında satışa çıkarıyor. Durum, vücut tüccarları ve cenaze evleri için yeni gelir kaynağı.

Dünya’nın Reuters’tan aktardığı habere göre ABD’de ciddi bir ceset piyasası oluşmaya başladı. Ülkede kadavra ticareti yapan birçok şirket ortaya çıktı.

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Bu şirketler organ ve doku bankalarından farklı olarak, genellikle yoksullardan gelen vücutları eğitim ve tıbbi sebeplerle kullanılmak üzere satıyor.

2011-2015 yıllarında New York, Virginia, Oklahoma ve Florida eyaletinde özel şirketlere 50 bin vücut bağışı yapıldı ve şirketler 182 binden fazla organ satışı yaptı. Yalnız Southern Nevada şirketi bu işten üç yılda 12.5 milyon dolar kazandı.

Vücut tüccarları ve cenaze evleri arasında yapılan ortaklıkların da iyi bir kazanç getirdiği belirtiliyor. Yeni bir şirketin beş yılda bağışlanan 2 bin 100 vücuttan 13.8 milyon dolar gelir elde ettiği tahmin ediliyor.

‘Ceset piyasası’nda vücudun her bir bölümü farklı bir fiyat etiketiyle satışa çıkıyor. Bir kadavranın başı 500 dolar ederken, gövde için en az 2 bin dolar fiyat biçiliyor. Bacaklar 1300, ayaklar 200 dolardan alıcı buluyor.

İşlemler yasal bir şekilde işliyor. Çünkü ülkede organ ticareti yasak olmasına karşın, araştırmalar ve eğitim faaliyetleri için bağışlanan bedenlerin satışını yasaklayan bir düzenleme bulunmuyor.