ABD’de Büyük Buhran’dan bu yana en yüksek işsizlik oranı: Yüzde 14.7

Dünyanın en büyük ekonomisi ABD’de tarım dışı istihdam corona virüsü salgını nedeniyle Büyük Buhran döneminden bu yana yüzde 14.7 ile en sert düşüşü kaydetti.

Fotoğraf: Reuters

ABD Çalışma Bakanlığı’nın verilerine göre işsizlik oranı Dünya Savaşı’ndan sonraki dönemin en yüksek seviyesine çıktı. İşsizlik bundan önceki zirveyi yüzde 10.8 ile Kasım 1982’de görmüştü.

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Salgının ekonomide yarattığı tahribatı gösteren işsizlik verisinden önce açıklanan tüketici harcamaları, yatırım harcamaları, dış ticaret, verimlilik ve gayrimenkul piyasası verileri de ekonominin içinde bulunduğu zor durumu gözler önüne sermişti.

Analistler açıklanan bu zayıf veriler nedeniyle ekonomide oluşacak resesyonun etkilerinin uzun süreli olacağını düşünüyorlar.

ABD’de tarım dışı istihdam mart ayında 807 bin kişi azalış, işsizlik yüzde 4.4 olmuştu.

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Uzmanlar nisanda 20.4 milyon azalan tarım dışı istihdamın 22 milyon azalacağını, işsizliğin yüzde 16’ya yükseleceğini tahmin ediyorlardı.