ABD’de bir restoran Trump kampanyası ürünlerini getirenlere bedava yemek veriyor

ABD’nin Kentucky eyaletinde bir restoran, başkan Donald Trump’ın seçim kampanyası için kullanılan şapka, tişört, fincan, bayrak gibi ürünleri getirenlere bedava yemek veriyor.

Fotoğraflar: Facebook

Pollo isimli bir gurme tavuk restoranında geçerli kampanyayla Trump’ın seçimi kaybetmesi sonrası gerilimin azaltılması amaçlanıyor.

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Restoranın sahipleri Troy King ve Selena Johnson ABD’nin seçilmiş başkanı Joe Biden’ın taraftarı.

King ‘artık bir işe yaramayacak’ ürünlerle ilgili kampanyasının tepki çekebileceğini söylese de amacının Trump destekçilerini küçümsemek ya da onlarla dalga geçmek değil, zeytin dalı uzatmak olduğunu belirttti.

King amacını şu sözlerle anlattı: “Biden kazanınca tamam o kısmı hallaetik diye düşündüm. Ama hala nasıl bir arada olabileceğimiz çözmememiz gerekiyor. Birlikte hareket etmezsek Biden’ın seçilmesi bir fark yaratmayacak. Şimdi farklı düşünenlerle bir araya gelerek birlik olmanın ve ABD’nin geleceği için ne istediğimize karar vermenin zamanı.”

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King gelen ürünlerle ne yapacağına karar vermediğini, ancak hepsini yakması yönündeki tavsiyeleri dikkate almadığını söyledi.