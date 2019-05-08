ABD’de bir okul saldırısı daha: Bir ölü, sekiz yaralı

ABD’de, okullara yönelik silahlı saldırılara bir yenisi eklendi. Colorado eyaletindeki saldırıda 18 yaşındaki bir erkek öğrenci öldü; sekiz öğrenci yaralandı.

Saldırı sonrasında okula koşan öğrenci yakınları sarılarak teselli etmeye çalıştı.

Fotoğraf: CNN

Polis, 1850 öğrencisi olan okula yönelik saldırıyı düzenleyen iki kişinin geçmişteki birçok saldırıda olduğu gibi okulun eski öğrencisi olduğunu tahmin ettiklerini duyurdu. Saldırganlardan birinin 18 yaşındaki Devon Erickson olduğu açıklanırken diğeri 18 yaşın altında olduğu için kimliği açıklanmadı. Saldırı sonrasında okul boşaltıldı.

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Görgü, şahitleri, saldırganların dün yerel saatle 14.00’te okula girip iki ayrı sınıfta rastgele ateş açtıklarını söyledi. Sınıflarda can pazarı yaşandığını anlatan bir görgü şahidi, “Herkes panikle kaçacak yer aradı. Birkaç dakika bir ömür gibi geldi” dedi.

Polisten yapılan açıklamada, ekiplerin saldırı başladıktan iki dakika sonra okula girdiği ve saldırganları etkisiz hale getirip tutukladığı belirtildi.

Saldırının düzenlendiği STEM School’un 20 Nisan 1999’da 12 öğrenci bir öğretmenin öldürüldüğü Columbine Lisesi’ne 10 kilometre mesafede olduğu belirtildi.