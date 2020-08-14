ABD’de bir mahkum ‘corona’ maskesiyle kendini astı

ABD’de bir mahkum corona virüsünden korunması için verilen maskeyle kendini astı.

Fotoğraf: pixabay.com

Connecticut eyaletindeki Corrigan-Radgowski cezaevinde Daniel Ocasio isimli mahkum çarşamba günü boynunda bez maskeyle bulunduktan sonra hayatını kaybetti.

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Yetkililer mahkumun intihar ettiğini açıkladı.

32 yaşındaki mahkum 5 Ağutos’tan bu yana soygun suçlamasıyla cezaevindeydi.

Ocasio’nun tahliye edilmesi için gereken 10 bin liralık kefaleti ödeyemediği belirtildi.

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Mahkumun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Mahkumların maske kullanmasına izin verilmesi ABD’de tarışmalı bir konu.

Sivil toplum örgütleri mahkumlara koruyucu ekipman verilmesi gerektiğini savunurken, gardiyanlar mahkumların maskelerle kendilerine veya diğer mahkumlara zarar verebileceğini öne sürüyor.

Connecticut’da resmi verilere göre 1300’ün üzerinde ‘corona‘ pozitif mahkum var, yedisi virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Mahkumların hücreleri dışında ve ortak alanlarda maske takması zorunlu.

Maskeleri cezaevi yönetimi dağıtıyor.