ABD’de bir grup ‘corona partisi’ yaptı, bir kişinin sonucu pozitif çıktı

ABD’nin Kentucky eyaletinde corona virüsüne yönelik uyarıları dikkate almayan bir grup ev partisi düzenledi. Partiye katılanlardan birinde virüse rastlandığı açıklandı.

Fotoğraf: Reuters

CNN’in haberine göre, Kentucky eyaletinde ‘izolasyon’ uyarılarını ciddiye almayan bir grup yetişkin, ev partisi düzenledi. Eyalet valisi Andy Beshear, partiye katılanlardan bir kişinin test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.

Reklam

Vali Beshear, düzenlediği basın toplantısında, “Kendilerinin yenilmez olduğunu düşünen bu grup, eyaletin çıkarttığı ‘sosyal izolasyon’ kararını hiçe saydılar. Bu beni cidden kızdırıyor. Tedbir önlemlerini daha ciddiye almalıyız” ifadesini kullandı.

Vali, eyalette 39 yeni vakanın tespit edildiğini de açıkladı.

‘Gençler de ciddi şekilde etkileniyor‘

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin geçen hafta yayınladığı raporda, corona virüsü nedeniyle karantinaya alınanların yüzde 20’sinin 20 ila 44 yaşında olduğu belirtilmişti.

Reklam

Beyaz Saray’ın ‘Mücadele Görev Gücü’nde yer alan Dr. Deborah Birx, geçen hafta “Fransa ve İtalya’dan gençlerin ciddi şekilde hastalandıklarına ilişkin raporlar geliyor” demişti.

‘Paskalya’ya kadar eski hale gelebilirsek sevineceğim’

Öte yandan, Fox News’ten Bill Hemmer’ın sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, “Ekonomimizi Paskalya Bayramı’na (12 Nisan) kadar eski haline getirebilirsek sevineceğim” diye konuştu.

12 Nisan’a kadar virüsün yenileceğine ilişkin ‘Mücadele Görev Gücü’ndeki uzmanların aynı görüşte olup olmadığı sorulduğunda ise Trump, “Belki ülkedeki bazı bölgelerdeki insanlar işine döner” yanıtını verdi.

Trump ayrıca şunları söyledi: “Şu andaki amacımız virüse karşı alınan önlemleri gevşeterek, insanları işlerine geri döndürmek. Bu görünmez düşmana karşı verdiğimiz tarihi savaşta, sona geliyoruz. Tünelin sonunda ışık var.”

ABD’de vaka sayısı 54 bin 941 olurken, hayatını kaybedenlerin sayısı 784’e ulaştı.