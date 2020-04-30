ABD’de bir buçuk ayda 30 milyondan fazla kişi işini kaybetti

Covid-19 salgınının yarattığı ekonomik kriz nedeniyle ABD’de bir buçuk ayda 30 milyondan fazla kişi işsizlik maaşına başvuru yaptı.

Fotoğraf: Reuters

İşsizlik maaşına başvurular 3 milyon 839 bin kişiyle önceki haftaya kıyasla azalsa bile, sayının hala milyonlar seviyesinde olması, salgından doğrudan etkilenmeyen sektörlerde bile işten çıkarmaların yaşandığına işaret ediyor.

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ABD ilk çeyrek gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) verileri, ülke ekonomisinin 1929-30 yıllarındaki Büyük Buhran’dan bu yana en sert daralmayı yaşadığını gösteriyor.

Çalışanların yüzde 18.4’ü işsiz

Ayrıca ekonomik daralmadan ötürü son bir ayda çalışma yaşındaki nüfusun yüzde 18.4’ü işsiz kaldı.

Uzmanlar, işsizlik maaşına başvurmak durumunda kalacak kişilerin sayısının 3 milyon 500 bin ila 5 milyon arasında olabileceğini öngörüyor.