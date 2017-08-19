ABD’de binlerce solcu, ırkçı gruplara karşı ‘nöbette’

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ABD’de binlerce protestocu, ırkçıların muhafazakarların düzenlediği mitinge katılma olasılığına karşı sokağa çıktı.

Amerika’nın Sesi’nin haberine göre neo-Nazi ve beyaz üstünlüğünü savunan ırkçılarla aralarına mesafe koyan muhafazakarlar, ‘ifade özgürlüğü mitingi’ düzenliyor.

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Ancak bu mitinge ırkçı grupların katılma ihtimali, binlerce solcu göstericiyi sokaklara çıkarmaya yetti.

Polis teyakkuzda

Kent merkezinde toplanan göstericiler ırkçılık ve nefret karşıtı sloganlar atarak benzer mesajlar içeren dövizleri taşıdı.

Polis, 500 polisin muhafazakarlarla solcuları ayrı tutabilmek için görevlendirildiği bilgisini verdi.

İfade özgürlüğü mitingi düzenleyen grup, Facebook sayfalarından bir mesaj yayınladı: “Bizim misyonumuz kesinlikle ifade özgürlüğü adına. Hiçbir bağnazlık ve ırkçılığa platformumuzu açmayacağız. Irk üstünlüğüne inanan ve şiddeti savunan politikalı kınıyoruz.”

Ancak kentin belediye başkanı, mitinge davet edilen bazı konuşmacıların ‘nefret söylemi saçtıklarını’ savundu.

Trump da hedef

Solcuların gösterisinde, başkan Donald Trump da hedef alındı.

İç savaşta Konfederasyoncuların komutanı olan askerin Charlottesville kentindeki heykelinin kaldırılmak istenmesi üzerine ırkçılar sokaklara çıkmıştı.

ABD’de gerginlik sürerken, ırkçı gruptan bir kişi, anti-faşist göstericilerin üzerine aracını sürmüş, birinin ölümüne neden olmuştu.

Trump ise olaylara ilişkin ilk açıklamasında ırkçılardan bahsetmeyince eleştirilerin hedefi olmuş, daha sonra ırkçıları kınayan açıklamalar yapmıştı.