ABD’de bıçaklı saldırganın polis tarafından vuruluş anı kameralarda

ABD’de iki polisin, elinde bıçak bulunan saldırganı defalarca vurarak öldürmesi saniye saniye görüntülendi.

11alive.com sitesinde yer alan habere göre Georgia eyaletindeki Athens’de bir ihbar üzerine harekete geçen polis memurları Charles Bidinger ve David Harrison elinde bıçak bulan bir şüpheliyle karşılaştı. Polisler silahlarını doğrultup şüpheliyi bıçağı atması konusunda uyardı.

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Uyarıları dikkate almayan şüpheli Aaron Hong, bıçakla Harrison’a doğru koşmaya başladı. Harrison’un ateş etmesiyle vurulan şüpheli yere düştü. Polisler bu kez Hong’u ‘yerde kalması’ konusunda uyardı. Fakat saldırgan silahını kılıfına koyan Harrison’a tekrar saldırdı. Bunun üzerine Bidinger silahını çekerek meslektaşının üzerindeki Hong’u vurarar öldürdü.

Polislerden Harrison’un, yedi yıldır, şüpheliyi vurarak öldüren Bidinger’ın ise henüz ilk yıldır görev yaptığı belirtildi.