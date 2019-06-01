ABD’de belediye binasına silahlı saldırı: 12 ölü

ABD’nin Virginia eyaletindeki Virginia Beach kentindeki belediye binasına bir belediye çalışanı tarafından düzenlenen silahlı saldırıda -saldırgan dahil- 12 kişi hayatını kaybetti; biri polis dört kişi yaralandı.

Fotoğraf: Reuters

Polis, süphelinin uzun zamandır belediyede çalışan bir şahıs olduğunu etrafına rastgele ateş açtığını duyurdu. Saldırganın polisle girdiği silahlı çatışmada öldüğü belirtildi.

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Cuma günü yerel saatle saat 16.00’da düzenlenen saldırı sonrasında belediye binasının da aralarında olduğu, aynı bölgedeki resmi binalar boşaltıldı ve güvenlik kordonu altına alındı.

Belediye çalışanlarından Megan Banton, “Silah sesleri ve insanların çığlık attığını duyduk. Panik içinde merdivenlerde koşuşturduğunu gördüm. Hayatımda en çok korktuğum günlerden biriydi” diyerek yaşananları anlattı. Virginia Beach Belediye Başkanı Bobby Dye ise “Bu kent tarihinin en korkunç günü” dedi.

Polis şefi James Cervera, “Dört kişi içeri girdik; saldırganın yerini tespit ettik. Etkisiz hale getirmeye çalışırken çıkan çatışmada saldırgan öldü” dedi. Cervera, binadaki manzaranın korkunç olduğunu vurgulayarak, “Savaş alanı gibiydi” ifadelerini kullandı ve polislerin daha fazla kişinin ölmesine mani olduğunun altını çizdi.

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Henüz saldırganın ve ölenlerin kimlikleri açıklanmazken saldırıyla ilgili soruşturmaya FBI’ın da destek vereceği belirtildi.

ABD Silah Şiddeti Arşivi’nin verilerine göre bu saldırı, bireysel silahlanmanın sürekli tartışma konusu olduğu ABD’de 2019 başından beri kayda geçen 150’nci silahlı saldırı.