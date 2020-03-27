ABD’de belediye başkanının ‘corona’ paylaşımındaki ‘kenevir kalemi’ gözlerden kaçmadı

ABD’de North Carolina Belediye Başkanı Mary-Ann Baldwin’in, Twitter hesabından yeni tip corona virüsü salgını nedeniyle garsonlara yüksek bahşiş çağrısı yaparken kullandığı fotoğrafta ‘kenevir kalemi‘ görülmesi sosyal medyayı ikiye böldü.
14 Mart’ta yaptığı paylaşımda Baldwin, yerel bir mekandan bir grup arkadaşıyla sipariş verdiği yemeklerle beraber görülüyor.
Yüzde 35 bahşiş bıraktığını belirten belediye başkanı, takipçilerine de yüksek bahşiş verme çağrısı yapıyor.
Fotoğrafta bir adet kenevir kalemi göze çarpıyor.
Twitter kullanıcılarının bu ayrıntıyı fark etmesi çok zaman almadı.
Kimiler espri yaparken, kimileri de Baldwin’in yaptığının ‘ikiyüzlülük‘ olduğunu ve kenevir kullandığı için hapse giren insanların serbest bırakılması gerektiğini söyledi.