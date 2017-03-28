ABD’de bebeklerine ‘Allah’ soyadı vermek isteyen çifte izin çıkmadı

ABD’nin Georgia eyaletinde, bebeklerine Allah soyadını vermek isteyen bir ailenin başvurusu reddedildi.

‘İsmi devlet değil ailesi verir’

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Bilal Walk ve Elizabeth Handy, 22 ay önce doğan kız bebeklerine ‘ZalyKha Graceful Lorraina Allah’ adını vermek istedi.

Kamu Sağlığı Kurumu’nun bebeğin, anne ya da babasının soyadlarından birini ya da iki soyadını birden alması gerektiğini belirtmesi üzerine çift bebeğin resmi olarak isimsiz bırakıldığını savunarak eyalet yönetimine dava açtı.

Ailenin avukatı Michael Baumrind kurum kararına, “Çocuğa ismi devlet değil, ailesi verir; bu kadar basit” sözleriyle tepki gösterdi.

‘Bireysel hakkımız çiğnendi’

Bilal Walk, ‘yüce’ olduğu için bebeklerine Allah soyadını vermek istediklerini belirterek, “Bu adil değil, bireysel hakkımız çiğnendi” dedi.

Eyalet avukatları yasanın net olduğunu ve doğum kayıtları için bebeklerin ebeveynlerinin soyadlarını taşıması gerektiğini savunurken, Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği ise eyalet yönetiminin ‘anayasaya aykırı’ hareket etttiğini ifade etti.