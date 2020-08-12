ABD’de başkan adayı Biden yardımcısı olarak Kamala Harris’i seçti

ABD’nin 2020 başkanlık seçimleri için yarışan Demokrat Parti başkan adayı Joe Biden başkan yardımcısı olarak Kalifornia Senatörü Kamala Harris’i seçtiğini açıkladı. Harris, böylece başkan yardımcılığı için yarışan ilk siyah kadın oldu.

Fotoğraf: Reuters

Aylardır ülkeyi sarsan ırkçı adaletsizlik nedeniyle toplumsal huzursuzluk yaşanırken Biden, siyah bir kadını başkan yardımcısı olarak seçmesi için artan baskı altındaydı.

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Harris aynı zamanda ABD başkan yardımcılığı için yarışan ilk Asyalı Amerikalı.

2016’da seçildiğinde tarihte yalnızca ikinci siyah kadın ABD senatörü olan Harris, Demokrat Parti’nin en sadık seçim bölgesi olan Afrikalı Amerikalıları harekete geçirmeye yardım edecek.