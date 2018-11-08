ABD’de bara silahlı saldırı: 12 kişi hayatını kaybetti

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bulunan bir bara düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti.

Saldırıda yaralananların da olduğu belirtildi.

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Polis, saldırı esnasında barda yüzlerce kişi bulunduğunu söyledi.

İlk belirlemelere göre saldırgan en az 30 mermi sıktı.

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Görgü tanıkları saldırganın bara girerek rastgele ateş açtığını söyledi. Bazıları da saldırganın bara girmeden önce sis bombası attığını öne sürdü.

‘Polis geldiğinde silah sesleri sürüyordu’

Polisin saldırıya ilişkin yaptığı açıklama şöyle: “Polisler olay yerine ulaştığında silah sesleri devam duydular, saldırı devam ediyordu. Olayın yaşandığı bara girdiler. Size hayatını kaybedenler ve yaralılar olduğunu söyleyebilirim. Kurbanlar arasında şerif yardımcılarından birinin de bulunduğunu söyleyebilirim. Saldırgan da öldürüldü.”

Saldırının bireysel nitelikte mi yoksa terör saldırısı mı olduğu henüz bilinmiyor. Ancak ABD’de bar ve okullara yönelik bireysel saldırılar sık sık gerçekleşiyor.