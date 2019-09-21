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Yaramazlara biraz batar!

ABD’de bara saldırı: İki ölü, dokuz yaralı

ABD’nin Güney Karolina eyaletinde bir bara düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi hayatını kaybetti, dokuz kişi yaralandı.

Fotoğraf: Yahoo

DHA’nın haberine göre olay, Güney Karolina eyaletindeki Lancaster County bölgesinde, Old Skool Sports Bar isimli mekanda meydana geldi. Silahlı saldırıda iki kişi hayatını kaybederken, dokuz kişi yaralandı. Polis, saldırının bir ya da birkaç kişi tarafından gerçekleştirildiğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Olayın, yerel bir ihtilaftan kaynaklanan bir silahlı saldırı olabileceği bildirildi. Lancaster County Polis Departmanı sözcüsü Douglas Barfeild Jr, olayla ilgili yaptığı açıklamada şöyle dedi: “Şüpheli ve kurbanlardan birinin bir süredir devam eden bir ihtilaf yaşadığına dair bilgimiz var. Bunun, rastgele bir kişinin silahla girip rastgele bir yerde gerçekleştirdiği bir saldırı olduğunu düşünmüyoruz.”

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