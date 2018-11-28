ABD’de ‘baby shower’ için binlerce hektarı kül eden polis olay yerinden kaçmış

ABD’nin Arizona eyaletinde doğacak çocuğunu ‘müjdelemek’ için düzenlediği partide binlerce hektar ormanlık alanı kül eden polisin olay anına ait videosu yayınlandı.

Yangında yaklaşık 20 bin hektarlık alan küle dönmüş, 8,2 milyon dolardan fazla (yaklaşık 43 milyon lira) zarar meydana gelmişti.

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Söz konusu görüntüleri Amerikan Arizona Daily News gazetesi yayınladı.

Sınır devriyesinde görevli Dennis Dickey, Nisan 2017’de doğacak bebeğinin cinsiyetini açıklamak için ‘baby shower’ partisi düzenlemişti. Güney Arizona’da bir ormanda düzenlediği partide 37 yaşındaki baba adayı, ormanın içine bebeğinin cinsiyetine göre üzerinde ‘erkek’ ve ‘kız’ yazan hedefler yerleştirmişti.

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Ancak görüntülere göre erkek çocuk beklediğini duyuran Dickey hedefine nişan alıp ateş ediyor ve patlamayla birlikte etraftaki otlar tutuşuyor. Yangın kısa sürede bütün alanı kaplıyor. Görüntülere yansıyan seslerdeyse birinin “Hadi toparlanım kaçalım” dediği duyuluyor.

Erkek babası kamuoyunu bilinçlendirecek!

Amerikan Daily Star gazetesi Ekim 2017’de mahkemeye çıkarılan dikkatsiz baba adayının suçunu kabul ettiğini ve toplamda 220 bin dolar (yaklaşık 1,1 milyon lira) para cezasına çarptırıldığını aktarmıştı.

Dickey ayrıca beş yıl boyunca gözetim altında tutulacak ve orman yangınlarını engellemek için kamuoyunu bilgilendirme çalışmalarına katılacak.