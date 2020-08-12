ABD’de aynı okul bölgesindeki 800 çocuk Covid-19 şüphesiyle karantinaya alındı

ABD’nin Georgia eyaletindeki bir okul bölgesinde, Covid-19 bulaşmış olma ihtimaline karşın 800 çocuğun karantinaya alındığı bildirildi.

Fotoğraf: Twitter

Georgia’nın Cherokee İlçe Okul Bölgesi tarafından güncellenen verilere göre, 800 öğrenci ve 42 okul görevlisi Covid-19 tehlikesine karşı karantinada tutuluyor.

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Geçen hafta itibariyle okul içinde eğitime başlanan bölgede, 42 binden fazla öğrencinin bulunduğu kaydedildi.

Corona virüsü vakalarının ani artış göstermesi sonucu eyaletin diğer okul bölgelerinde yüz yüze eğitimin iptal edildiği belirtildi.

Yüz yüze eğitime dönülmesi tartışmaları

ABD’nin güney ve batı eyaletlerinde Covid-19 vakalarında artış devam ederken, marttan beri kapalı olan okulların yaz sonu açılıp açılmayacağı da ülke gündeminde tartışılıyor.

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Beyaz Saray okulların açılması için eyalet yönetimlerine baskı yapıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, çocuklardaki vaka ve ölümlerin azlığı nedeniyle okulların açılıp ailelerin de işlerine dönmesi gerektiğini savunurken, Demokratlar bu durumun birçok kişinin hayatını riske atabileceğini belirtiyor.

Florida’da yeni rekor

Öte yandan, Florida eyaletinde Covid-19 ölümlerinde yeni bir rekora ulaşıldığı açıklandı.

Florida Sağlık Dairesi’nden yapılan açıklamada, dün Covid-19’dan 276 kişinin hayatını kaybettiği, 5 bin 800 kişinin ise test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

Şu ana kadar toplam 8 bin 685 kişinin Covid-19’dan hayatını kaybettiği eyalette, corona virüsü kaynaklı en yüksek ölüm vakaları 31 Temmuz’da 257 kişi olarak kayıtlara geçmişti.