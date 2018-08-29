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Yaramazlara biraz batar!

ABD’de ‘Atilla davası’na bakan savcılık ekibine ‘cesaret’ ödülü

 

ABD’de düşünce kuruluşu Demokrasileri Savunma Vakfı (FDD), İran’a yönelik ambargoyu delme suçlamasıyla açılan davaya bakan New York Güney Bölgesi Savcılığı ekibine cesaret ödülü verildi.

Fotoğraf: Twitter/@FDD

Amerika’nın Sesi’nin haberine göre vakfın ulusal güvenlik zirvesinde ödül töreni de düzenlendi.

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Gecede, savcılık ekibi haricinde, Rıza Sarraf ve Halkbank yöneticisi Mehmet Hakan Atilla’yı tutuklayan FBI görevlisi Jennifer McReynolds’a da ‘Alberto Nisman Cesaret Ödülü’ verildi.

Toplantıda konuşan McReynolds, şunları söyledi: “Atilla pek çok diğer isim gibi en başından bu yana radarımızdaydı. Daha fazla delil topladıkça ve telefon kayıtlarını inceledikçe, onun ve Halkbank’ın Sarraf’ın kurduğu düzenden haberdar olmakla kalmayıp bu düzenin tasarlanmasına yardımcı olduklarını öğrendik.”

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Hakan Atilla davasında FDD’nin iki üst düzey yöneticisi konumundaki Mark Dubowitz ve kıdemli başkan yardımcısı Jonathan Schanzer, İran yaptırımları konusunda bilirkisi olarak atanmıştı.

Sarraf’ın sanıkken tanık olduğu dava sürecinde, Atilla’ya hapis cezası verilmişti.

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