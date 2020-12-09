ABD’de, artan Covid-19 vakalarına yetişemeyen hastane otoparkı kullanmaya başladı

ABD’nin Nevada eyaletinde, artan Covid-19 vakalarına yetişmekte zorlanan bir hastane otoparkını kullanmaya başladı.

Fotoğraf: Reuters

Reno kentindeki Renown Bölgesel Tıp Merkezi, kasım ayının başında, ihtiyaç olduğu takdirde kullanmak üzere otoparkının iki katını hastaneye çevirdi.

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Otoparktan dönüştürülen hastane 12 Kasım’da hizmete girdi. O tarihten beri 265 hasta tedavi edildi.

Bu birimde uzun süre tedavi ihtiyacı olmayan hastaların yatırıldığını belirten hastanenin başkanı Tony Slonim, “Şimdiye kadar hiç görmediğimiz bir yoğunluk var. Bu nedenle bu yola başvurduk” dedi.

Covid-19 nedeniyle 2 bin 300’ü aşkın kişinin hayatını kaybettiği Nevada’da, geçen ay hastalık sebebiyle hastaneye yatanların sayısında yüzde 260 artış oldu.