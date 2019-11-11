ABD’de Apple’ın ‘cinsiyetçi’ olduğu iddia edilen kredi kartına soruşturma açıldı

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple’ın, kredi kartı uygulamasında kadın ve erkeklere farklı kredi kartı limitleri sunarak ‘cinsiyetçilik’ yaptığı iddiaları üzerine, New York Finansal Hizmetler Departmanı (DFS) şirkete soruşturma açtı.

Apple’ın titanyum kaplama kredi kartı. (Fotoğraf: Apple)

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs işbirliğiyle ağustos ayında piyasaya sürülen ‘Apple Card’da limit belirlemek için kullanılan algoritmanın, kadın ve erkeklere farklı kart limitleri sunacak şekilde programlandığı iddia edildi.

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‘Şikayet eder etmez eşimin limitini artırdılar’

Danimarkalı yazılım uzmanı ve teknoloji girişimcisi David Heinemeier Hansson, Twitter hesabı aracılığıyla, eşinin kendisinden çok daha iyi bir kredi puanı olmasına rağmen, Apple’ın kendisine eşinden 20 kat daha fazla kredi kartı limiti verdiğini iddia etti.

Hansson paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Apple Card cinsiyetçi bir yazılım. Apple’ın kendi niyeti çok da önemli değil; sonuna kadar arkasında durdukları algoritmanın yazılımının yapısı neleri gözetiyor ve ayırıyor, önemli olan bu.”

Hansson, ayrıca, Twitter’dan şikayetini paylaşır paylaşmaz eşinin Apple kredi kartı limitinin artırıldığını iddia etti.

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Steve Jobs ile Apple’ı kuran Steven Wozniak da benzer bir paylaşımda bulunarak, eşi ile aynı kredi kartı hesabını ve bankayı kullansa bile, kendi Apple kredi kartı limitinin eşininkinden 10 kat daha fazla olduğunu öne sürdü.

DFS ise New York yasalarına göre tüketicilere cinsiyetlerine göre ayrımcılık yapılmasının ‘yasa dışı’ olduğunu belirterek, Apple’la ilgili iddialar hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Apple, henüz bir açıklama yapmadı.

Harcamalar kategorize edilerek kaydediliyor

Apple’ın kredi kartında Apple Pay uygulaması üzerinden yapılan her alışverişte yüzde 2 oranında geri ödeme yapılıyor. Bu geri ödeme oranı, Apple’dan satın alınan ürünlerde yüzde 3’e çıkarken, Apple Pay uygulamasını kullanmadan sadece Apple Card kullanıldığında ise yüzde 1’e düşüyor.

Kartın bir diğer dikkat çeken özelliği ise makine öğrenmesi teknolojisini kullanması. Söz konusu teknoloji sayesinde Apple’ın kredi kartı üzerinden harcamaların ağırlıklı olarak hangi ürünlere yapıldığı kategorize edilerek bir veri tabanında kaydediliyor.