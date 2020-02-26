ABD’de altı yaşındaki çocuğa ters kelepçeyle gözaltının görüntüsü ortaya çıktı

ABD’nin Florida eyaletinde okulda taşkınlık yaptığı gerekçesiyle altı yaşındaki çocuğun ters kelepçeyle polis arabasına bindirilişinin görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde kız çocuğunun “Lütfen beni götürmeyin” diyerek ağladığı duyuluyor.

Gözaltı geçen yıl eylül ayında Orlanda şehrinde yapılmıştı. Ancak görüntüler Kaia Rolle isimli çocuğun avukatı tarafından ailesinin isteğiyle yeni servis edildi.

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Polisin üzerindeki kamerayla çekilen görüntüde Dennis Turner isimli memur plastik kelepçelerini çıkarıp “Gel buraya” diyerek çocuğu yanına çağırıyor. Çocuğun “Onlar ne?” diye sorması üzerine “Bunlar senin için” diyen polis ellerini arkadan kelepçelediği çocuğu dışarı çıkararak polis arabasına doğru götürüyor Bu sırada küçük çocuk “Polis arabasına binmek istemiyorum, lütfen bana ikinci bir şans veremez misiniz” diyerek ağlıyor.

Çocuğun ağlamasına aldırış etmeden arabaya bindiren polis yeniden okul binasına giriyor. Burada okuldan bir yetkili “Kelepçeler gerekli miydi?” diye sorunca “Evet, daha büyük olsaydı normal kelepçe takardım” diye yanıt veriyor. Sonrasında da gözaltına aldığı çocuğun yaşının altı olduğunu öğrenip “Daha önce yedi yaşında bir çocuğu gözaltına almıştım. Bu benim için yeni bir rekor” diyerek övünüyor.

Polis, çocuğun okul çalışanlarını tekmelediği yönünde rapor tutuyor. Küçük çocuğun polis merkezinde parmak izi alınıyor, sabıka fotoğrafları çekiliyor. Ancak bunların dışında hakkında resmi bir işlem yapılmıyor.

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Yasalara göre polis 12 yaşından küçük çocuğu gözaltına almak için müdüründen onay alması gerekiyor. Gözaltı işlemini yapan polis işten kovulurken Orlando polisi özür dilenen bir açıklama yaptı.

Çocuğun anneannesi ise torunun psikolojinin bozulduğunu, hala kabuslar gördüğünü, okula gitmek istemediğini söyledi. Florida yasalarına göre devlet okullarında polis bulunması zorunlu. Polis görünce yeniden travmatize olduğunu anlatan anneanne bu yüzden torununu özel okula gönderdiğini ve maddi olanaklarının bunun için yeterli olmadığını belirtti.