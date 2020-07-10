ABD’de 60 bin vakayla en büyük günlük artış; 41 eyalette iki haftadır yükseliyor

ABD’de perşembe günü 60 bin 500’den fazla yeni ‘corona’ vakası bildirilirken, bu rakam Çin’de virüsün ortaya çıktığı zamandan bu yana bir ülkede görülen en büyük günlük artış oldu.

Fotoğraf: Reuters

Artan vakaların ardından ABD’lilere yeni önlemler almaları söylenirken, ülkede salgın artarak politikaya alet ediliyor.

Reklam

ABD’de 50 eyaletin 41’inde vakaların son iki haftadır yükselmesiyle, ABD’liler okulların ve iş yerlerinin açılması gibi konularda fikir ayrılığı yaşıyor. Yerel yöneticiler ve valiler tarafından yüz maskelerinin zorunlu hale getirilmesi özellikle anlaşmazlık yaratan konulardan biri.

Florida perşembe günü yaklaşık 9 bin yeni vaka açıklarken 120 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Florida’da perşembe günü hayatını kaybedenlerin sayısında rekor günlük artış kaydedildi.

En yoğun nüfuslu iki eyalet olan Kaliforniya ve Teksas’ta virüs nedeniyle yaşanan ölümlerde rekor artış bildirildi.

Reklam

Vaka sayılarındaki artış yeni tecrit önlemlerinin getirilebileceği endişelerini artırarak borsaları da olumsuz etkiledi.