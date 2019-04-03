ABD’de 3 bini aşkın kedinin uyutulduğu araştırma kamuoyu baskısı sonucunda sonlandırıldı

ABD Tarım Bakanlığı, kedi ve yavru kedilerin denek olarak kullanılıp uyutulduğu araştırma programını kamuoyu baskısı nedeniyle sonlandırdı.

Fotoğraf: Reuters

Hayvan hakları savunucuları, 22 milyon dolara (yaklaşık 123.6 milyon lira) mal olan araştırma programının başlatıldığı 1982’den beri 3 bini aşkın kedinin uyutulduğunu açıkladı.

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Ciddi sonuçları olabilen toksoplazmoz hastalığıyla ilgili araştırma yapan tarım bakanlığından yapılan açıklamada, “Araştırmada farklı bir yön çizilecek. Kedilerin denek olarak kullanılması durduruldu ve bir daha başlamayacak” dendi. Açıklamada, araştırma programı sayesinde toksoplazmanın neden olduğu enfeksiyon sayısının yarıya indirildiğine vurgu yapıldı.

Kediler veya bozuk gıdalardan bulaşabilen toksoplazma parazitinin neden olduğu toksoplazmozla ilgili araştırma yapmak için kediler parazit içeren etle besleniyor, deney sürecinden sonra uyutuluyordu. Parazitlerin yumurtaları ise başka deneylerde kullanmak için saklanıyordu.

Veterinerler, yıllarca, hastalığın tedavi edilebileceğine vurgu yaparak, “Kedilerin uyutulması yanlış, evlat edinilebilirler” görüşünü savundu. Çok sayıda hayvan hakları koruyucusu örgüt ise araştırmayı kedi katliamı olarak niteleyerek kedilerin denek olarak kullanılmasına temelden karşı olduklarını açıkladı. Bakanlığın açıklaması tüm hayvanseverler tarafından memnuniyetle karşılandı.

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Denek olan ve henüz uyutulmayan 14 kedi tedavi edilerek bakanlık çalışanları tarafından sahiplenilecek.