ABD’de 20 milyondan fazla kişi işten çıkarıldı

ABD’de nisan ayında 20.24 milyon özel sektör çalışanı işten çıkarıldı.

Fotoğraf: Reuters

Bu gelişmede, işletme faaliyetlerinin corona virüsü salgınından dolayı zorunlu olarak durdurulması etkili oldu.

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Özel sektör istihdamındaki tarihi düşüşü gösteren ADP Ulusal İstihdam raporuna göre, salgını yavaşlatmak için yapılan ulusal tecrit uygulamaları ekonomide kalıcı yaralar bırakabilir.

Raporda ayrıca, mart ayında ilk olarak 27 bin olarak açıklanan özel sektör istihdam azalışı 149 bin olarak düzeltildi. Bu rakam, 2017 eylül ayından beri özel sektördeki istihdamdaki ilk azalmaya işaret ediyordu.

Reuters’ın ekonomistlerin katılımıyla yaptığı ankete göre özel sektör istihdamının nisan ayında 20.05 milyon azalması bekleniyordu.

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ADP raporuna göre, geçen ay eğlence/konaklama sektöründe 8.61 milyon kişi işten çıkarıldı.