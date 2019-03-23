ABD’de 2.3 milyon afetzedenin bilgisi müteahhitlik firmasına sızdırılmış

ABD Federal Afet Yönetimi Dairesi’nin (Fema), kasırga ve yangınlardan etkilenen 2.3 milyon afetzedenin kişisel bilgilerini bir müteahhitlik firmasıyla paylaştığı ortaya çıktı.

Irma Kasırgası’nın vurduğu Florida’da binlerce kişi evsiz kalmıştı. (Reuters)

BBC’deki habere göre ABD İç Güvenlik Bakanlığı Başmüfettişliği, 2017’de Harvey, Irma ve Maria kasırgalarıyla, California’daki orman yangınları nedeniyle evinden olan yüzbinlerce kişinin adres bilgileri ve banka hesap numaralarının paylaşıldığını açıkladı. Bunun kabul edilemez bir durum olduğu vurgulanan açıklamada müteahhitlik firmasının adı açıklanmadı.

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Fema sözcüsü Lizzie Litzow ise afetzedeler barınacak bir yer bulmak amacıyla başvurduklarında kayda geçen bilgilerin paylaşıldığını kabul ederek, “Verilerin herhangi bir kurum tarafından kullanıldığına dair kanıt yok” dedi. Litzow, sızıntı fark edildikten sonra verilerin sistemden kaldırıldığını söyleyerek, “Fema bundan böyle bu tür bilgileri paylaşmayacak ve müteahhitlik firmasının bilişim sistemini gözden geçirecek” dedi.



