ABD’de, 12 yaşındaki çocuk 10 yaşındaki kardeşini vurdu

ABD’nin Texas eyaletinin Conroe kentinde yaşayan 12 yaşındaki bir çocuğun 10 yaşındaki erkek kardeşini öldürdüğü gerekçesiyle ‘cinayetle’ yargılanabileceği açıklandı.

ABD’de düzenlenen bireysel silahlanma karşıtı eylemlerinden biri. Fotoğraf: Reuters (arşiv)

CNN International’daki habere göre polisten yapılan açıklamada, dün sabah yapılan ihbar üzerine ekiplerin gittiği evde göğsünden yaralanmış bir erkek çocuğu buldukları ve hastaneye kaldırılan çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.

Reklam

Erkek kardeşini tek kurşunla vurduğu belirlenen evdeki diğer çocuğun ise kentteki bir ıslahevine gönderildiği vurgulandı. Açıklamaya göre çocuğun kazara değil, vurmak amacıyla kardeşine silahı doğrultmuş olabileceği ve bu nedenle de cinayetle suçlanabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Bu, ABD’de, çocukların ellerine geçen silahlarla karıştıkları ilk şiddet olayı değil. Geçen ay, Georgia eyaletinde, altı yaşındaki bir kız çocuğu dört yaşındaki erkek kardeşi tarafından evlerinin önünde park edilmiş olan bir araçta bulduğu silahla vurulmuş, hayatını kaybetmişti.

Bireysel silahlanma karşıtları, ‘evlerdeki cephane’nin önüne geçilmediği takdirde çok daha fazla sayıda çocuğun bu tür olaylarla haber konusu olacağına dikkat çekerek sık sık eylem düzenliyor.