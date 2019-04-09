ABD’de 11 lenfoma hastasında denenen aşıdan olumlu sonuç alındı: Hastalık geriledi

ABD’nin New York kentindeki Mount Sinai Hastanesi’nin doktorları, 11 lenfoma hastasında denedikleri, vücuda kanserli tümörlerle mücadele etmeyi ‘öğreten’ bir aşıdan olumlu sonuç aldıklarını açıkladı.

Fotoğraf: medicalnewstoday

CNBC’deki habere göre tümöre enjekte edilen ve bağışıklık sistemine onu yok etmesini öğreten aşının yapıldığı hastalardaki tümörlerde küçülme, dolayısıyla hastalıkta gerileme olduğunu belirten doktorlar, “Bazıları ise tamamen iyileşti; aylar, yıllarca hastalık nüksetmedi” dedi.

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Aşıyı geliştiren ekipte yer alan Dr. Joshua Brody, “Denemeler o kadar başarılı oldu ki meme, baş, boyun kanseri gibi başka türlerde de kullanılabileceği yönünde umut ışığı oluşturuyor” dedi ve ‘aşı’ dense de kansere karşı koruma özelliği olmadığının altını çizdi.

Bir doz enjekte ettikten sonra tümöre hafif dozda radyoterapi uygulandığını ve ikinci bir doz daha enjekte edildiğini anlatan Brody, “Enjekte edilen iki doz T hücrelerini kanserli hücreleri öldürmek ve sağlıklı hücreleri korumak için harekete geçirdi” ifadelerini kullandı.

Brody ve sonuçları değerlendiren doktorlar, “Sevindirici haber ancak daha geniş kapsamlı deney ve araştırma yapılmalı” görüşünde hemfikir oldu.

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Brody ve arkadaşlarının çalışmasının sonuçları ‘Nature Medicine’ adlı bilimsel dergide yayımlandı.