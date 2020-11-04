Trump kilit eyaletlerde önde, Biden iyimser

ABD seçimlerinde koltuğunu korumaya çalışan Başkan Donald Trump, başkanlık yarışında kalması için kazanması şart olan Florida eyaletinde Demokrat rakibi Joe Biden’ı geride bırakırken, seçimin sonucunu belirleyen eyaletlerin bazılarında da rakibinin önüne geçti.

Fotoğraf: Reuters

Ancak Biden, ülkenin kuzeydoğusunda ‘rust belt’ olarak bilinen eyaletlerden üçünü kazanarak seçimi kazanacağı konusunda iyimser olduğunu dile getirdi.

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Biden’ın seçimi açık farkla kazanacağı beklentisi, ABD’li televizyonların Trump’ın seçimi kazanması için muhakkak alması gereken Florida’yı kazandığını ve Georgia, Ohio ve Texas’ta da önde gittiğini açıklamasıyla zayıfladı.

Sandıkların açılmasının ardından iki aday da partilerine yakın olan eyaletleri tahmin edildiği gibi kazanırken, kazananı belirleyen yaklaşık 12 ‘salıncak’ eyalette adayların oyları birbirine yakın seviyelerde bulunuyor.

Salıncak eyaletleri Trump’tan alması gereken Biden’ın ise partisine yakın olan Michigan, Wisconsin ve Pennsylvania eyaletlerini kazanması gerekli. Geçen seçimde Trump’ın kazanmasını sağlayan bu eyaletlerde sonuçların çok yakın olması halinde oy sayımının birkaç güne uzaması ihtimali dahilinde.

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İlk sonuçlar Trump’ın önde gittiğini gösterse de bu üç eyalette henüz posta ile kullanılan oyların işlenmesi yeni başladığından sayım uzayabilir.

Salıncak eyaletlerin hiçbirinde net bir kazanan olmasa da şu ana kadar sayılan oylara göre Trump’ın çoğunda öne geçtiği görüldü.

ABD’de seçimlerin sonuçları eyaletlerde verilen oylara göre o eyaletin Seçiciler Kurulu’ndaki temsilcileri tarafından belirleniyor. Adayların başkanlığı kazanması için Seçiciler Kurulu’ndaki 538 temsilciden en az 270 oy toplaması gerekli.

Seçimlerde Kongre temsilcileri de belirlenecek. Şu anki sonuçlara göre Demokratların Senato’da çoğunluğu az farkla ele geçirecekleri ve Temsilciler Meclisi’ndeki hakimiyetlerini koruyacağı tahmin ediliyor.

Fox News, Biden’ın 2016’da Trump’ın kazandığı Arizona’yı da kazanacağı tahmininde bulundu. Eğer bu tahmin tutarsa Biden’ın 270 rakamına ulaşmak için daha fazla opsiyonu olacak.

Pennsylvania’da şimdiye kadar 4.5 milyon oy sayılırken bu oyların yalnızca 750 bini posta yoluyla kullanılan oylardan oluştu. Edison Research seçim gününden önce kullanılan 2.4 milyon oyun 1.6 milyonunun Demokrat Parti ve 555 bininin Cumhuriyetçi Parti’ye gittiğini açıkladı.

ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti başkan adayı Donald Trump, seçim sonuçlarında açık ara önde olduğunu ancak Demokrat Partililerin seçimi ‘çalmaya’ çalıştığını söyledi.

Trump iddialarına kaynak göstermezken Twitter bu içeriği ‘yanlış yönlendirme yapabilecek içerik’ olarak işaretledi.

ABD’de Demokrat Partili başkan adayı Joe Biden, başkanlık seçimi sonuçlarının ABD’de çarşamba sabahı ya da ilerleyen saatlere kadar belli olmayacağını ve seçim sonuçları konusunda iyimser olduğunu söyledi.