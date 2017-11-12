ABD ziyareti sonrası sürpriz zirve: Erdoğan, Yıldırım ve Akar görüştü

ABD ziyaretini dün gece tamamlayıp Ankara’ya dönen Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul’a geçip Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’la bir araya geldi.

Mabeyin Köşkü’nde 3 saat süren sürpriz zirvenin içeriğine ilişkin bir açıklama yapılmadı. Ancak görüşmede başbakanın ABD’de yaptığı temaslarla ilgili bilgi verdiği tahmin ediliyor.

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Toplantıya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı.

Erdoğan toplantının ardından Kısıklı’daki evine gitti.

Yıldırım’dan işbirliği mesajı

Binali Yıldırım’ın Washington’daki temaslarının önemli gündem maddeleri arasında ABD’nin Suriye’de YPG’ye verdiği destek gibi askeri konular da yer alıyordu. Yıldırım ziyaretin ardından şunları söyledi:

“Biliyorsunuz, ABD bugünlerde bölgede yeni bir koalisyon kurmaya çalışıyor. Suudi Arabistan ve İran ilişkilerinin uzun zamandır iyi gitmediği de sır değil. Bu, birinci faktör. Diğer faktör ise küçük ülkeler bir araya geliyor ve Katar’a karşı bir ittifak oluşturuyor.

Bu tür tutumlar çok zararlı. Biliyorsunuz, bölgede zaten çok sayıda sorunumuz bulunuyor. Suriye’de ve Irak’ta iç savaş var, yönetim eksikliği, DEAŞ var. Herkes DEAŞ’la mücadele etmeye çalışıyor. PKK, YPG ve PYD var. Kürt, Marksist-Leninist gruplar bunlar, bunlar Türkiye için sıkıntı oluşturuyor. Ayrıca ABD, DEAŞ’ı yenmek için bu örgütlerle birlikte çalışıyor. ABD’nin içinde bulunduğu tarzda bir iş birliğinin bölgede barış ve istikrarı inşa etmeye katkı sağlayacağını düşünmüyorum.”