ABD ziyareti sonrası konuşan DSG yöneticisi: Türkiye yaklaşırsa çatışma çıkar

Büyük bölümünü YPG’lilerin oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri’nin siyası kanadının eş başkanı İlham Ahmed, Türkiye’nin IŞİD’den kurtarılan yerlere yaklaşması halinde çatışma çıkacağını söyledi.

ABD’nin başkenti Washington’da bir dizi görüşmelerde bulunan Ahmed, Suriye’de IŞİD’e karşı yürüttükleri harekata ABD’nin desteğinin süreceğini belirtirken Türkiye’nin Rakka’ya ilerlemesi halinde çatışmaya hazır olduklarını söyledi.

“IŞİD’i ortadan kaldırmak için kesinlikle askeri yardım yapılacak” diyen Ahmed, Washington’da gerçekleştirdiği görüşmelerin olumlu geçtiğini, bazı ABD’li yetkililerin DSG’ye silah yardımının artırılmasından yana olduğunu kaydetti.

Ahmed, DSG güçlerinin IŞİD’den kurtardığı topraklara Türkiye’nin yaklaşması halinde ‘olacakları’ şöyle vurguladı: “Türkiye’ye izin verilmeyecek, bu kabul edilemez bir şey… Gerilimin artması anlamına gelir. Deneyecek olurlarsa elbette çatışma çıkar.”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, El Bab’dan sonra hedefin YPG’nin elindeki Menbiç ve IŞİD’in ‘başkent’ ilan ettiği Rakka olduğunu söylemişti.