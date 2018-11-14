ABD’li yetkili: YPG’yle ilişkimiz geçici

ABD’li üst düzey bir yetkili, YPG’yle ilişkisinin geçici, taktiksel ve eylem odaklı olduğunu söyledi.

Aynı yetkili “YPG’yle ilişkimiz IŞİD’in yok edilmesi aşamasında doğru” diye konuştu.

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YPG’yle Suriye’de ortak devriyenin ABD’nin Suriye politikasının doğal bir parçası olduğunun altını çizen yetkili, “Devriyelerin planlarını komutanlarımız yapıyor” dedi. Ancak ortak devriye Türkiye’nin tepkisini çekmişti.

Türkiye’nin endişelerini anladıklarını belirten yetkili, “Türkiye de bizimkileri anlamalı. PKK yöneticilerine ödülü, Türkiyenin endişesine karşılık vermek için koyduk” dedi.

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Türkiye PYD ve YPG’yi terör örgütü olarak görüyor. ABD ise PKK’nın aksine bu örgütleri terörist saymıyor.