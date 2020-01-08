ABD, yolcu uçaklarının Irak ve İran hava sahasını kullanmasını yasakladı

ABD’nin Irak’taki IŞİD ile Mücadele görev kuvveti komutanının, Irak Meclisi’nin ‘yabancı kuvvetlerin ülkeden çıkarılması’ kararının ardından, ‘Irak’tan çekileceklerine ilişkin’ Irak Savunma Bakanlığı’na yazdığı öne sürülen mektup, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi tarafından doğrulandı. Ancak Abdülmehdi kendilerine ulaşan mektubun İngilizce ve Arapça metinlerinin birbirinden farklı olduğunu söyledi. ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ‘Irak’tan çekilmenin söz konusu olmadığını’ belirtirken, mektubun ‘dolaşıma yanlışlıkla giren, kötü bir dille yazılmış bir taslak olduğunu’ söyledi.