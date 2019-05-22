ABD Şam’ın niyetini okudu: Kimyasal silah kullanma işaretleri görüyoruz

ABD, Suriye yönetiminin kimyasal silah kullanabileceğine dair işaretler görülmeye başladığını öne sürdü.

Fotoğraf: Reuters

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında şöyle dendi: “Amerika Birleşik Devletleri kuzeybatı Suriye’de Beşar Esad rejiminin, herhangi bir yeni kimyasal silah kullanımının belirtileri dahil, askeri operasyonlarını yakından izlemeye devam ediyor. Maalesef, Esad rejiminin 19 Mayıs 2019 sabahı Suriye’nin kuzeybatısında yapılan bir klor saldırısı da dahil olmak üzere, yeniden kimyasal silah kullanabileceğine dair işaretler görmeye devam ediyoruz. Bu olay hakkında bilgi topluyoruz ama Esad rejiminin kimyasal silah kullanması durumunda, ABD ve müttefiklerimizin hızlı ve uygun bir şekilde karşılık vereceği konusunda uyarımızı tekrarlıyoruz.”

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Suriye’de iç savaş boyunca düzenlenen ya da düzenlendiği iddia edilen kimyasal saldırıları kimse üstlenmedi. Faillerin bulunması yönünde bugüne kadar ortaya konan çabalar da sonuç vermedi.

ABD bugüne kadar Şam yönetimine yönelik düzenlediği hava saldırılarını her seferinde bir kimyasal saldırı iddiasından sonra gerçekleştirdi.