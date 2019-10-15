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Yaramazlara biraz batar!

ABD yaptırımlarının korkulduğu kadar ağır olmayacağı algısıyla dolar/TL geriledi

Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik geçen hafta başlayan harekatın ardından ABD’nin Türkiye’ye uygulayacağını açıkladığı ekonomik yaptırımların içeriğinin piyasa tarafından korkulduğu kadar ağır bulunmamasının ardından dolar/TL bu sabah yönünü aşağı çevirdi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

ABD Başkanı Donald Trump, son olarak, Türkiye’nin sınırötesi harekatına karşılık eski ve mevcut Türk yetkililere yönelik uygulanacak yaptırımların yanısıra, Türkiye ile 100 milyar dolarlık ticaret anlaşmasının görüşmelerini durduracak ve Türkiye’den çelik alımlarına uygulanan gümrük vergisini yüzde 50 artıracak yaptırımları yakında uygulayacağını söylemişti.

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Yaptırım endişeleriyle dün yaklaşık 4.5 ayın en yüksek seviyesine gelen dolar/TL bu sabah 5.88 seviyesine kadar geriledi.

Eylül ayı başından geçen haftaya kadar genel olarak 5.60-5.75 bandında oldukça yatay bir seyir izleyen, geçen haftaya da 5.70 civarından başlayan dolar/TL, cuma günü 5.90 seviyesini aştı, dün ise 30 Mayıs’tan bu yana en yüksek olan 5.9395’i gördü. Kur dün 5.9270 seviyesinden kapandıktan sonra bu sabah saat 10:38’de 5.8855/5.8920 seviyesinde bulunuyor.

Türkiye’ye ‘minimal yaptırımlar’

Bluebay Asset’ten Tim Ash, açıklanan önlemleri ‘minimal’ olarak nitelerken şunları söyledi: “Birkaç birey, her halükarda yıllar sonra mümkün olabilecek bir ticaret anlaşması. Trump vitrin süslüyor. Daha kötüsü olabilirdi, Halkbank konusunda bir şey yok, dolayısıyla piyasada rahatlama yaratma olasılığı var.”

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